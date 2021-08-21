22 Ağustos 2021, Pazar

AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarının hakemleri belli oldu!

Avrupa’daki maçlarımızı yönetecek hakemler açıklandı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play off turu rövanş maçlarına çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play off turu rövanş maçlarına çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi:

HJK Helsinki - Fenerbahçe: Ivan Kruzliak
Galatasaray - Randers: Aleksei Kulbakov

UEFA Konferans Ligi:

Roma - Trabzonspor: Srdjan Jovanovic
Kopenhag - Sivasspor: Lawrence Visser

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