Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarının hakemleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play off turu rövanş maçlarına çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play off turu rövanş maçlarına çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi:

HJK Helsinki - Fenerbahçe: Ivan Kruzliak

Galatasaray - Randers: Aleksei Kulbakov

UEFA Konferans Ligi:

Roma - Trabzonspor: Srdjan Jovanovic

Kopenhag - Sivasspor: Lawrence Visser

DİĞER

AVRUPA LİGİ HABERLERİ