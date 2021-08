Galatasaray Randers maçı sonrası Fatih Terim: Oyuncularım pes etmedi

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Randers'ı ağırladı. Deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Az gol yiyoruz ama daha da az gol yemeliyiz. Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik." ifadelerinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 'nda Randers 'ı ağırladı. Deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.2-1'den sonra daha fazla gol pozisyonuna girdik, bu sevindirici. Oyun, sevindirici. Girilen gol pozisyonu sayısı, Avrupa maçı için sevindirici. Muhakkak ki biz rakipten daha iyi bir takımız ama Avrupa'da her şey açık.Az gol yiyoruz ama daha da az gol yemeliyiz. Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi 'nde olmayı istedik.Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak.

