Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
Bu transfer herkesi şaşırtacak! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk için gün sayarken aynı zamanda da yazın flaş hamleler yapmak istiyor. Bu kapsamda Cimbom, Beşiktaşlı taraftarların çok sevdiği oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.
Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.