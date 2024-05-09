Bu transfer herkesi şaşırtacak! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk için gün sayarken aynı zamanda da yazın flaş hamleler yapmak istiyor. Bu kapsamda Cimbom, Beşiktaşlı taraftarların çok sevdiği oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2024- 09:56