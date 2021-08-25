25 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Olimpiu Morutan resmen Galatasaray'da!

Morutan resmen G.Saray’da! İşte sözleşme detayları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Romanya ekibi FCSB forması giyen Rumen orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'ın transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. (GS spor haberi)

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır" denildi.

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