25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao ve Ryan Babel yol ayrımında!
Galatasaray transfer dönemini hareketli geçiriyor. Kadrosuna önemli isimleri takviye eden sarı kırmızılılarda, bir yandan gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Özellikle yüksek maaşları sebebiyle Radamel Falcao ve Ryan Babel'in gelecekleri merak konusu. Cimbom'da bu isimlerin kaderi belli oluyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Transferde çok flaş hamleler yapan Galatasaray bir yandan da 'temizlik' çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, kendisine kulüp bulması istenen Falcao için bekleyişini sürdürüyor. Eğer Kolombiyalı yıldız kendisini isteyen takımlarla maaş konusunda anlaşamazsa sözleşme fesih yoluna gidilecek. Takvim'in haberine göre; gözden çıkarılan bir başka isim olan Babel ise Hollanda ve İngiltere'den kulüplerle masada. Hollandalı yıldızın kısa süre içinde yeni takımına imza atması bekleniyor. Sezona çok iyi başlayan Diagne'nin gönderilmesi ise şu anda rafa kaldırıldı.
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