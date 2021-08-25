Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Morutan'dan sonraki hedefleri belli oldu! Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri kattı. Son olarak Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, sıradaki hedefleri ise geçtiğimiz sezon formalarını giyen Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu. Cimbom bu 2 yıldızı yeniden renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Bu sezon 10 isme imza attırarak transferin flaş ekibi olan Galatasaray'da gözler geçen yıl kiralanan Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'na çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre; Brentford'da şans bulamayan ve sarı-kırmızılı formayı giymeye can atan Halil, Aslan'ın sıradaki hedefi oldu. 21 yaşındaki milli futbolcuyu yerli statüsünde kullanma avantajı olduğu için çok isteyen Cimbom, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde kadroya katmayı hedefliyor.
Türkiye'de transfer döneminin Avrupa'dan 1 hafta sonra kapanmasını fırsat olarak kullanacak sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Gedson'u da koparmayı planlıyor. Orta sahada güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı amaçlayan Cimbom, elindeki pahalı isimleri çıkararak Gedson'un gelmesine zemin hazırlamaya çalışıyor. 22 yaşındaki yıldız için de ciddi bir bütçenin açılması bekleniyor. Portekiz Ligi'nde 31 Ağustos'ta sona erecek transfer döneminin ardından Gedson için düğmeye basılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası