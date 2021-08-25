Bu sezon 10 isme imza attırarak transferin flaş ekibi olan Galatasaray'da gözler geçen yıl kiralanan Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'na çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre; Brentford'da şans bulamayan ve sarı-kırmızılı formayı giymeye can atan Halil, Aslan'ın sıradaki hedefi oldu. 21 yaşındaki milli futbolcuyu yerli statüsünde kullanma avantajı olduğu için çok isteyen Cimbom, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde kadroya katmayı hedefliyor.