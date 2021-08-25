25 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Morutan'dan sonraki hedefleri belli oldu! Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri kattı. Son olarak Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, sıradaki hedefleri ise geçtiğimiz sezon formalarını giyen Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu. Cimbom bu 2 yıldızı yeniden renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Morutan’dan sonraki hedefleri belli oldu! Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

Bu sezon 10 isme imza attırarak transferin flaş ekibi olan Galatasaray'da gözler geçen yıl kiralanan Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'na çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre; Brentford'da şans bulamayan ve sarı-kırmızılı formayı giymeye can atan Halil, Aslan'ın sıradaki hedefi oldu. 21 yaşındaki milli futbolcuyu yerli statüsünde kullanma avantajı olduğu için çok isteyen Cimbom, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde kadroya katmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Morutan’dan sonraki hedefleri belli oldu! Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes...

Türkiye'de transfer döneminin Avrupa'dan 1 hafta sonra kapanmasını fırsat olarak kullanacak sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Gedson'u da koparmayı planlıyor. Orta sahada güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı amaçlayan Cimbom, elindeki pahalı isimleri çıkararak Gedson'un gelmesine zemin hazırlamaya çalışıyor. 22 yaşındaki yıldız için de ciddi bir bütçenin açılması bekleniyor. Portekiz Ligi'nde 31 Ağustos'ta sona erecek transfer döneminin ardından Gedson için düğmeye basılacak.

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