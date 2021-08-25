Romanya basınının iddiasına göre; Morutan, 2018'de Botosani'den ayrılıp FCSB'ye ilk imza attığında yıllık 96 bin euro kazanıyordu. Genç futbolcunun daha sonra maaşının yıllık 168 bin euro'ya yükseltildi. 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da ise sezonluk 840 bin euro ücret alacağı ve gelirini 5'e katlayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılarla adı anılmaya başladığı günden bu yana hem Morutan hem Fatih Terim hem de Galatasaray taraftarları buluşmak için sabırsızlanıyordu. Taraflar artık kavuştu. Fotomaç'ın haberine göre; genç futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve 5 yıllık imzayı atacağı öğrenildi. Morutan'ın, 29 Ağustos'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada kadroya girmesi bekleniyor.