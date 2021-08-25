25 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın istediği Layvin Kurzawa Atletico Madrid yolcusu!

G.Saray istiyordu! İmzayı atıyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

Sol bek bölgesini Patrick Van Aanholt'la güçlendiren Galatasaray, Hollandalı yıldıza imza attırmadan önce Layvin Kurzawa'yı gündemine almıştı. Atletico Madrid, Fransız sol beki kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıç yapan Galasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Sarı kırmızılıların da transfer gündemine gelen dünyaca ünlü oyuncu Layvin Kurzawa'nın yeni adresi belli oluyor.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Atletico Madrid, İngiliz devlerinin peşinde olduğu Saul Niguez'den gelecek para ile PSG'den Layvin Kurzawa'yı kadrosuna katacak.

Galatasaray da Kurzawa için temasta bulunmuştu ancak olumlu sonuç alınmamıştı.

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