Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun ayrılacağı tarih ortaya çıktı! Inter Miami talip olmuştu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımı düşük maliyetli oyuncular üstüne kurarken gençleştirme operasyonuna da gitti. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao'ya kulüp bulmasını söylediklerini kaydetmişti. Kolombiyalı golcüye MLS ekiplerinden Inter Miami talip olurken, ayrılacağı tarih de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Radamel Falcao bilmecesi sona eriyor. Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü için flaş bir iddia gündemde.
Akşam'ın haberine göre; Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan son görüşmeler olumlu devam ediyor. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.
Gelişmeleri yakından takip eden Sarı-Kırmızılı Yönetim ise Radamel Falcao'dan gelecek olumlu haberi beklemeye başladı.
TAKIM BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK
ABD ekibinin sahibi olan efsane futbolcu David Beckham, Falcao'nun transferi ile yakından ilgileniyor.
Tecrübeli futbolcunun eşi Lorelei Taron Instagram'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullanarak veda sinyali vermişti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Falcao'nun maliyetinin yıllık 9.5 milyon Dolar olduğunu ifade etmişti. Kolombiyalı forvetinin takımdan ayrılışı sonrası Galatasaray'ın takım bütçesinde de geniş bir yer açılmış olacak.
43 MAÇTA 20 GOL 3 ASİST YAPTI
Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Falcao, Sarı-Kırmızılı formayı toplam 43 karşılaşmada giydi. Kolombiya golcü 43 maçta, 20 gol atıp 3 asist yaptı.
Transfermarkt verilerine göre Falcao'nun 2.2 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Falcao, Galatasaray'a bedelsiz olarak Monaco'dan 2019'da gelmişti.
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