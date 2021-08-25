Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu! 3 takım talip oldu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımı düşük maliyetli oyuncular üstüne kurarken gençleştirme operasyonuna da gitti. Sarı-kırmızılılar son olarak Olimpiu Morutan'ı renklerine bağlarken, Mostafa Mohamed'e sürpriz bir transfer teklifi geldi. Mısırlı golcüye 3 takım birden talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...
Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve son olarak Morutan'ı İstanbul'a getiren sarı kırmızılılarda kadrodaki isimlere de talipler çıkıyor.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 gol attı.
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