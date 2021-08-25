25 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu! 3 takım talip oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımı düşük maliyetli oyuncular üstüne kurarken gençleştirme operasyonuna da gitti. Sarı-kırmızılılar son olarak Olimpiu Morutan'ı renklerine bağlarken, Mostafa Mohamed'e sürpriz bir transfer teklifi geldi. Mısırlı golcüye 3 takım birden talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Mostafa Mohamed piyangosu! 3 takım talip oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Mostafa Mohamed piyangosu! 3 takım talip oldu

Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve son olarak Morutan'ı İstanbul'a getiren sarı kırmızılılarda kadrodaki isimlere de talipler çıkıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Mostafa Mohamed piyangosu! 3 takım talip oldu

Cimbom'un Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Mostafa Mohamed piyangosu! 3 takım talip oldu

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Lille ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında bilgi aldı. Haberde ayrıca bir başka Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'in de golcü futbolcuya ilgisinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Mostafa Mohamed piyangosu! 3 takım talip oldu

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 gol attı.

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