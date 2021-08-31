Galatasaray Bordeaux ile Mostafa Mohamed transferinde anlaştı! | Son dakika spor haberleri

2021-2022 sezonunda fazla şans bulamayan Mostafa Muhamed'in transferi için Galatasaray Bordeaux ile anlaştı. Mısırlı forvet sağlık kontrolü için Fransa’ya doğru yola çıktı. | Son dakika spor haberleri

Galatasaray, Mostafa Muhamed'in transferi için Bordeaux ile anlaştı. Galatasaray, Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek bonservisini alacak ve ardından oyuncuyu daha yüksek rakama Bordeaux'ya satacak.

BORDEAUX TRANSFERİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR!

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