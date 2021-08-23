23 Ağustos 2021, Pazartesi
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FCSB forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için kulüp başkanı Gigi Becali Romanya basınına verdiği röportajda "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecek." ifadelerini kullandı.
Morutan transferinde flaş gelişme! Gigi Becali: Galatasaray ile anlaşmaya vardık
Galatasaray'ın gündeminde olan Morutan için başkan Gigi Becali açıklamalarda bulundu. Becali, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecek." dedi. (GS spor haberleri)
Süper Lig'e galibiyetle başlayan G.Saray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Orta saha mevki için yeni bir ismi kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren Aslan'ın liste başı isimlerinden olan Olimpiu Morutan için yeni gelişmeler yaşanıyor.
FCSB forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için kulüp başkanı Gigi Becali Romanya basınına verdiği röportajda "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecek." ifadelerini kullandı.
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