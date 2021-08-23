23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Morutan transferinde flaş gelişme! Gigi Becali: Galatasaray ile anlaşmaya vardık

Terim’den mutlusu yok! Başkan transferi duyurdu
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Galatasaray'ın gündeminde olan Morutan için başkan Gigi Becali açıklamalarda bulundu. Becali, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecek." dedi. (GS spor haberleri)

Süper Lig'e galibiyetle başlayan G.Saray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Orta saha mevki için yeni bir ismi kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren Aslan'ın liste başı isimlerinden olan Olimpiu Morutan için yeni gelişmeler yaşanıyor.

FCSB forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için kulüp başkanı Gigi Becali Romanya basınına verdiği röportajda "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ryan Donk’un yeni adresi belli oldu! Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu!
G.Saray’dan Rizespor’a Oğulcan cevabı! G.Saray'dan Rizespor'a Oğulcan cevabı!
Arda’dan flaş paylaşım! F.Bahçe... Arda'dan flaş paylaşım! F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör