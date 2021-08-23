Galatasaray'dan Rizespor'a Oğulcan Çağlayan cevabı!
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'la ilgili yaptığı açıklamaya cevap geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İşte o paylaşım:
Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın GSTV yayınında açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumakta ve kamuoyunun takdirindedir.
Adı geçen oyuncumuzun 2019 - 2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Başkan Yardımcımız Sayın Rezan Epözdemir'e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz.
Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz.
Futbol kamuoyunu ve Çaykur Rizespor camiasını Türk futbolunda yaratılmaya çalışılan bu suni gerginliğe karşı, doğruların yanında ve Galatasaray camiası ile omuz omuza durmaya davet ediyoruz.
Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, yine geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.
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