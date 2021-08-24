24 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Hatayspor maçında galibiyet golünü atan Luyindama konuştu!

Luyindama’dan transfer açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta galibiyet golünü atan Luyindama açıklamalarda bulundu. Kongolu futbolcu, "Transfer ile ilgili adım geçiyor, olabilir ama ben her zaman Galatasaray için oynayacağım ve sonsuza kadar Galatasaray'da olacağım" dedi. İşte o sözler...

Galatasaraylı Luyindama, Hatayspor maçı sonrası hakkında çıkan transfer spekülasyonlarına ilişkin konuştu.

İşte o sözler:

"Golü attım ancak bugüne gelene kadar çok çalıştım. Çok iyi çalışıp, hazırlandım ve sonunda golümü de attım.
Transfer ile ilgili adım geçiyor, olabilir ama ben her zaman Galatasaray için oynayacağım ve sonsuza kadar Galatasaray'da olacağım.

Doktorumuz Yener İnce'ye de teşekkür ediyorum. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim ama ben hep moral verdi. Bu akşam da bana gol atacağımı söylemişti. Bana hep güvendiği için Fatih Hocama da teşekkür ederim.

Bütün Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum. 'Boss' geri döndü. Artık buradayım."

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