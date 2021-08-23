23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı Falcao için ayrılık açıklaması! Eşi paylaşmıştı...

Falcao için ayrılık açıklaması! Eşi paylaşmıştı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek sakatlıkları gerekse aldığı yüksek maaşı gündemden düşmeyen Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi. Taron, "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao." notuyla bir paylaşım yaptı. Bu gelişmenin ardından Kolombiyalı yıldızın gideceği yüksek sesle konuşulurken, konuyla ilgili Ahmet Bulut son noktayı koydu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.

Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı.

AHMET BULUT YALANLADI!

Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, Fanatik'e yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Falcao'nun eşinden flaş paylaşım! haberin devamı

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