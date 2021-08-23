Galatasaraylı Falcao için ayrılık açıklaması! Eşi paylaşmıştı...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek sakatlıkları gerekse aldığı yüksek maaşı gündemden düşmeyen Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi. Taron, "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao." notuyla bir paylaşım yaptı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)