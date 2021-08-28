Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bedava transfer! Pablo Galdames... (GS spor haberi)
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde gündemine flaş bir futbolcuyu aldı. Sarı-kırmızılılar bonservisi elinde olan Şilili ön libero Pablo Galdames için harekete geçti. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray bu hamle için temaslarını hızlandırdı. (GS spor haberleri)
Süper Lig'e 2 galibiyet alarak iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde durmak bilmiyor.
Transfer arayışlarını sürdüren Aslan, Fotomaç'ın derlediği habere göre son olarak Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Şilili futbolcu Pablo Galdames'i gündemine aldı.
Serbest oyuncu statüsünde bulunan Galdames, orta sahada da oynayabilmesi ile biliniyor.
24 yaşındaki önlibero, geçtiğimiz sezon 16 maça çıkmış ve bir gol kaydetmişti.
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