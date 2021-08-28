28 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bedava transfer! Pablo Galdames... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde gündemine flaş bir futbolcuyu aldı. Sarı-kırmızılılar bonservisi elinde olan Şilili ön libero Pablo Galdames için harekete geçti. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray bu hamle için temaslarını hızlandırdı. (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a bedava transfer! Pablo Galdames... GS spor haberi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'e 2 galibiyet alarak iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a bedava transfer! Pablo Galdames... GS spor haberi

Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde durmak bilmiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a bedava transfer! Pablo Galdames... GS spor haberi

Transfer arayışlarını sürdüren Aslan, Fotomaç'ın derlediği habere göre son olarak Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Şilili futbolcu Pablo Galdames'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a bedava transfer! Pablo Galdames... GS spor haberi

Serbest oyuncu statüsünde bulunan Galdames, orta sahada da oynayabilmesi ile biliniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a bedava transfer! Pablo Galdames... GS spor haberi

24 yaşındaki önlibero, geçtiğimiz sezon 16 maça çıkmış ve bir gol kaydetmişti.

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