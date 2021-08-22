Galatasaraylı Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş paylaşım! "Bu hafta gidiyoruz"

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek sakatlıkları gerekse aldığı yüksek maaşı gündemden düşmeyen Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi. Taron, "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao." notuyla bir paylaşım yaptı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın kulüp bulmasını talep ettiklerini açıkladığı isimlerden olan Radamel Falcao'nun eşi sürpriz bir paylaşım yaptı.

Kolombiyalı golcünün şarkıcı eşi Lorelei Taron, sosyal medya hesabından yıldız futbolcuyla birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao" yazdı. Bu ifadeler, taraftarların kafasını karıştırdı.

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