Galatasaray Julian Draxler transferinden vazgeçti! PSG'nin istediği bonservis...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 1 Eylül itibarıyla fırsat transferleri yapabileceğinin sinyalini vermişti. PSG'nin satış listesine koyduğu Julian Draxler ismi öne çıksa da, Fransız ekibinin yüksek bonservis talep etmesi sonrası bu transferden vazgeçildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray, 1 Eylül sonrasındaki fırsat transferlerini kollamaya başladı ve bu fırsat transferlerden öne çıkan Julian Draxler ismi sarı-kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırdı.

Ancak bu heyecan pek de uzun sürmedi. Lionel Messi transferinin ardından kadrosunu daraltmaya başlayan Paris Saint Germain, Draxler'i de gözden çıkarttı ve Alman futbolcuyu satış listesine koydu. Draxler'in transferi için nabız yoklayan Galatasaray, 6 milyon euro'luk oyuncu maaşı ve 20 milyon euro'luk taban bonservis bedeli ile karşılaştı.

Lazio, West Ham ve Leverkusen'in transfer görüşmelerinde bulunduğu Draxler'in transfer defterini daha açmadan kapatan Galatasaray Yönetimi, sarı-kırmızılı kulübün transfer stratejisine uyabilecek transferler üzerine yoğunlaştı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Kulübümüzün imkanları doğrultusunda transfer hamlelerimizi yapacağız. Genç, potansiyelli ve uzun vadede Galatasaray'a faydalı olabilecek fırsat transferleri üzerine yoğunlaştık. 7 Eylül'e kadar da birçok fırsatın önümüze çıkacağını düşünüyorum.

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