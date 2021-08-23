Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan için yeni hamle!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı savaşta yeni bir hamle yapacak. Sarı-kırmızılılar, “Açtığınız davaları geri çekin” tehdidi sonrasında gemileri yaktı. Oyuncu artı para görüşmelerine noktayı koydu. Yönetim; FIFA ve CAS’a gidecek, bu süreçte Oğulcan’ın oynaması için 1.2 milyon Euro’luk cezayı Rize’ye ödeyip tavrını sürdürecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
TFF Tahkim Kurulu tarafından lisansı çıkartılmayan Oğulcan Çağlayan'a 1.2 milyon Euro ceza verilmişti. Çaykur Rize'ye bu tazminatı ödemek zorunda olan Oğulcan, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 7 resmi maçta kadroya giremedi. Karadeniz ekibiyle uzlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı kulüp, masadan kalktı ancak Oğulcan'ı da mağdur etmeme kararı aldı. Sabah'ın haberine göre; işte perde arkasında yaşananlar: Tahkim Kurulu üyelerine yönelik açtığı davayı geri çekmeyecek olan yönetim, Oğulcan Çağlayan meselesini FIFA, CAS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak. Uluslararası arenadaki bu davalardan kesin sonuç çıkması 1 yılı bulabilir ve bu sürede Oğulcan'ın sahalardan uzak kalması söz konusuydu. Bu durumu dikkate alan G.Saray yönetiminin, pazarlık yapmadan Tahkim Kurulu'nun belirlediği 1.2 milyon Euro tazminatı ödeyeceği öğrenildi. Çaykur Rize'nin hesabına 1.2 milyon Euro geçer geçmez Oğulcan'ın lisans sorunu çözüme kavuşacak.
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