Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası Arda Turan'dan flaş paylaşım!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 1 Eylül itibarıyla fırsat transferleri yapabileceğinin sinyalini vermişti. PSG'nin satış listesine koyduğu Julian Draxler ismi öne çıksa da, Fransız ekibinin yüksek bonservis talep etmesi sonrası bu transferden vazgeçildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)