23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası Arda Turan'dan flaş paylaşım!

Arda’dan flaş paylaşım! F.Bahçe...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle, ligin ikinci haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Arda Turan, sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta, sarı-lacivertli takımın ilk golünün ardından konuk ekip oyuncuları penaltı itirazında bulunmuştu. Arda Turan'ın siyah zemin üzerine 'gülücük' emojisi koyması, sosyal medyada Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı.

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