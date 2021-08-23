23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e teklif var mı? Marsilya'dan resmi açıklama

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in performansındaki düşüş dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa ve Süper Lig'de 5 maça çıkarken Mısırlı golcü gol veya asist üretemedi. 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunan oyuncu için G.Saray'ın opsiyonu kullanıp kullanmayacağı tartışılırken, Marsilya resmi bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için Marsilya ve Lille devreye girmişti. Milliyet'in haberine göre; Mısırlı golcünün transferine ilişkin resmi açıklama yapıldı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

MARSİLYA VE LILLE DEVREDE

Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği sürüyor. Sarı Kırmızılıların geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mısırlı forvet için Fransa'nın Marsilya ve Lille kulüpleri devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

HENÜZ SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

Galatasaray'ın henüz 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmadığı Mostafa Mohamed'in bu yüzden moralinin bozuk olduğu ve performansında düşüş yaşadığı iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR İDDİASI

Galatasaray'da Diagne'nin gerisinde kalan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendirebileceği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

FRANSIZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanacağı ve oyuncunun transferi için Marsilya ile görüşmelere başlanacağı aktarılmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

MARSİLYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Marsilya'dan Mostafa Mohamed için resmi açıklama geldi. Marsilya'nın basın sözcüsü Alexandre Rosset, Mohamed'in transfer gündemlerinde yer aldığını ve görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

"DETAY VEREMEM AMA..."

Alexandre Rosset, Mısır'da yayın yapan Al-Watan'a yaptığı açıklamada "Yapılan görüşmeler hakkında fazla detay veremem transfer döneminde her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

"BU BİR SÖYLENTİ DEĞİL"

Rosset, Mohamed için transfer görüşmelerinde bulunduklarını söylerken "Bunun bir söylenti olmadığını ifade edebilirim. Bir ilgimiz var doğru fakat resmi bir teklifimiz henüz yok. Transfer döneminde her şey olabilir." sözlerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

FRANCE FOOTBALL: MARSİLYA, MOHAMED'İ İSTİYOR

Fransa'nın en saygın sitelerinden France Football geçtiğimiz günlerde Marsilya'nın Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediğini ve Galatasaray'la iletişime geçildiğini iddia etmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek'e 2 milyon Dolar'lık kiralama ücreti ödemişti. Mohamed'in satın alma opsiyonu ise 4 milyon Dolar...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Mostafa Mohamed, Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlamış ve 17 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti. Goclü oyuncu bu sezona ise istediği gibi başlayamazken resmi maçlarda henüz gol ve asist katkısında bulunamadı. Mostafa Mohamed'in Transfermarkt'ta piyasa değeri 6.5 milyon Euro...

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