Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e teklif var mı? Marsilya'dan resmi açıklama
Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in performansındaki düşüş dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa ve Süper Lig'de 5 maça çıkarken Mısırlı golcü gol veya asist üretemedi. 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunan oyuncu için G.Saray'ın opsiyonu kullanıp kullanmayacağı tartışılırken, Marsilya resmi bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için Marsilya ve Lille devreye girmişti. Milliyet'in haberine göre; Mısırlı golcünün transferine ilişkin resmi açıklama yapıldı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
MARSİLYA VE LILLE DEVREDE
Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği sürüyor. Sarı Kırmızılıların geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mısırlı forvet için Fransa'nın Marsilya ve Lille kulüpleri devreye girdi.
HENÜZ SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI
Galatasaray'ın henüz 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmadığı Mostafa Mohamed'in bu yüzden moralinin bozuk olduğu ve performansında düşüş yaşadığı iddia edilmişti.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR İDDİASI
Galatasaray'da Diagne'nin gerisinde kalan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendirebileceği iddia edilmişti.
FRANSIZ BASININDAN FLAŞ İDDİA
Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanacağı ve oyuncunun transferi için Marsilya ile görüşmelere başlanacağı aktarılmıştı.
MARSİLYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Marsilya'dan Mostafa Mohamed için resmi açıklama geldi. Marsilya'nın basın sözcüsü Alexandre Rosset, Mohamed'in transfer gündemlerinde yer aldığını ve görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
"DETAY VEREMEM AMA..."
Alexandre Rosset, Mısır'da yayın yapan Al-Watan'a yaptığı açıklamada "Yapılan görüşmeler hakkında fazla detay veremem transfer döneminde her şey olabilir." ifadelerini kullandı.
"BU BİR SÖYLENTİ DEĞİL"
Rosset, Mohamed için transfer görüşmelerinde bulunduklarını söylerken "Bunun bir söylenti olmadığını ifade edebilirim. Bir ilgimiz var doğru fakat resmi bir teklifimiz henüz yok. Transfer döneminde her şey olabilir." sözlerini kullandı.
FRANCE FOOTBALL: MARSİLYA, MOHAMED'İ İSTİYOR
Fransa'nın en saygın sitelerinden France Football geçtiğimiz günlerde Marsilya'nın Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediğini ve Galatasaray'la iletişime geçildiğini iddia etmişti.
SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR
Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek'e 2 milyon Dolar'lık kiralama ücreti ödemişti. Mohamed'in satın alma opsiyonu ise 4 milyon Dolar...
PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO
Mostafa Mohamed, Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlamış ve 17 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti. Goclü oyuncu bu sezona ise istediği gibi başlayamazken resmi maçlarda henüz gol ve asist katkısında bulunamadı. Mostafa Mohamed'in Transfermarkt'ta piyasa değeri 6.5 milyon Euro...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası