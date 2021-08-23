Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e teklif var mı? Marsilya’dan resmi açıklama

"BU BİR SÖYLENTİ DEĞİL"

Rosset, Mohamed için transfer görüşmelerinde bulunduklarını söylerken "Bunun bir söylenti olmadığını ifade edebilirim. Bir ilgimiz var doğru fakat resmi bir teklifimiz henüz yok. Transfer döneminde her şey olabilir." sözlerini kullandı.