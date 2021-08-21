Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 maça daha çıkarsa...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlık problemi ve yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gönderilmek istenen ve başkan Burak Elmas'ın da kendisine kulüp bulması yönünde çağrıda bulunduğu Radamel Falcao ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Kolombiyalı golcüyle yapılan sözleşmede Falcao'nun oynadığı her maç 20 bin euro kazandığı ve 2 maça daha çıkması durumunda 500 bin Euro bonus alacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Falcao ile ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre yapılan sözleşmedeki bonus maddesine göre Kolombiyalı forvetin oynadığı her dakika Galatasaray'a pahalıya patlıyor. Falcao'nun süre aldığı her maç için 20 bin Euro yani yaklaşık 170 bin lira para kazandığı öne sürülüyor. Takvim'de yer alana haberde, yıldız futbolcunun 5 maçta görev yapması halinde ise her sezon 1 kezle sınırlı olmakla beraber 500 bin Euro yani yaklaşık 4.2 milyon lira bonusun sahibi olduğu da iddia ediliyor. Bu sezon şu ana kadar 3 maçta süre bulan Falcao eğer iddialar doğruysa 2 maçta daha oynarsa 4.2 milyon lirayı cebine indirecek. Başkan Burak Elmas, Kolombiyalı yıldızın yıllık maliyetinin vergilerle beraber brüt 9 milyon dolar olduğunu söylemişti.
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