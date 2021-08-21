BİR GÖRÜŞ - LEVENT TÜZEMEN

Fernando Muslera'ya Mustafa Cengiz yönetimi törenle yapmış olduğu sözleşme yenileme Marcao ve Luyindama'yı zihinsel olarak olumsuz etkilemişti. Yönetim bu iki stopere söz vermiş, Muslera sonrası Marcao ile uzatmış ve Luyindama'yı pas geçmişti. Luyindama geldiğinde sakatlanıncaya kadar çok iyi oynadı. Yeni sözleşme ciddi bir itici güç olacaktır, daha fazla sorumluluk alarak oynamasını sağlayacaktır. Yönetimin bu sözleşmesi 'Sana güveniyoruz' mesajıdır.

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