Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da flaş Luyindama kararı! Sözleşmesi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılan ve PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılan Marcao'nun ardından takımdan ayrılacağı konuşulan bir diğer stoper Christian Luyindama ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.
Sabah'ın haberine göre; Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi.
1 milyon 50 bin Euro garanti paraya oynayan Luyindama'nın ücreti Marcao ile aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, en az iki ay takımdan uzak kalacak Marcao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelsson'un partneri olacak. Moral motivasyonu yükselen Luyindama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda.
BİR GÖRÜŞ - LEVENT TÜZEMEN
Fernando Muslera'ya Mustafa Cengiz yönetimi törenle yapmış olduğu sözleşme yenileme Marcao ve Luyindama'yı zihinsel olarak olumsuz etkilemişti. Yönetim bu iki stopere söz vermiş, Muslera sonrası Marcao ile uzatmış ve Luyindama'yı pas geçmişti. Luyindama geldiğinde sakatlanıncaya kadar çok iyi oynadı. Yeni sözleşme ciddi bir itici güç olacaktır, daha fazla sorumluluk alarak oynamasını sağlayacaktır. Yönetimin bu sözleşmesi 'Sana güveniyoruz' mesajıdır.
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