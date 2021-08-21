Galatasaray Valentine Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Valentine Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ye kiraladığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de Hatayspor ile oynanacak karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer edilen Nelsson'a yabancı sayısının fazlalığı nedeniyle lisans çıkartamayan sarı kırmızılılar, Valentine James Ozornwafor'u elden çıkardı.
Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcunun Charleroi kulübüne bir yıl kiralandığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.
Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için @SportCharleroi ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2021
Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/PjUEibekRY
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