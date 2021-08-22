23 Ağustos 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte transferdeki son durum...

Galatasaray geçen sezon kiralık oynayan ancak opsiyonu olmadığı için Brentford'a dönen 21 yaşındaki forvetin peşini bırakmıyor. Fatih Terim, başkan Elmas ile yaptığı görüşmede Halil Dervişoğlu'nu takımda istediğini ifade etti. Bu talimatın üzerine harekete geçen yönetim, transferi gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İşte Halil Dervişoğlu transferindeki son durum... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte transferdeki son durum...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Cimbom topu iyi çevirmesine rağmen gol pozisyonu üretmekte beklenilen seviyenin altında. Bunda en büyük neden Mbaye Diagne, Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in pas bağlantılarının içinde aktif rol oynayamaması. Falcao çok güçsüz kalıyor. Mostafa ise Avrupa futboluna henüz uyum sağlayamadı. Mbaye Diagne bu alanda en çok katkı vermeye yakın isim Ancak o da Fatih Terim'e yeterli gelmiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte transferdeki son durum...

İmparator ısrarla geçen sezon kendilerinde kiralık oynayan ve büyük katkı veren Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede "Sadece Halil'i alarak sorunlarımızı çözeriz" dedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte transferdeki son durum...

Yönetim de teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Halil Dervişoğlu için Brentford ile pazarlıkları sürdürüyor. Kıran kırana süren temaslarda Cimbom 4 taksitli 5 milyon euro önerdi. İngiliz kulübünün isteği ise en az 6 milyon euro. Brentford bunu da 3 taksitte almak istediğini iletti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte transferdeki son durum...

Galatasaray'ın transferin son gününe kadar Halil için uğraşacağı kaydedildi. İmparator da dört gözle geçen sezon büyük verim aldığı 21 yaşındaki hücum oyuncusunun bir an önce sarı- kırmızılı formayı giymesini bekliyor. Babası Muzaffer Dervişoğlu da Türkiye'ye dönmek istediklerini açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte transferdeki son durum...

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasını 12 defa giydi. 3 gol, 2 asistle oynadı. 5 gole direkt etki etti. Birçok golün de hazırlayıcısı oldu.

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