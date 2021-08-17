Ahmet Çakar'dan Marcao'ya sert tepki! "Direkt ülkesine gönderin"
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0'la geçse de, maçta Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması maçın önüne geçti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da çarpıcı sözlerle bu olayı değerlendirdi. İşte o yazı...
Marcao; iyi oyuncu olabilirsin, kariyerin de iyi olabilir ama sen adam filan değilsin... Sen bu saatten sonra utanmaz bir eski futbolcusun artık! Takım arkadaşına, ortada hiçbir şey yokken önce kafa atıyorsun, ardından da yumrukluyorsun. Küfür etsem suç işlerim... Yabancılığından dem vursam 'Irkçılık yapıyor' derler. Ama senin yaptığın Türk Ceza Kanunu'na göre de suç... Ortada fol yok yumurta yok, gencecik pırıl pırıl Kerem'i sahada parçalıyorsun. Kerem'in anası babası var, arkadaşları var, geleceği var. Ama en önemlisi de üzerinde asırlık Galatasaray forması var. Kurallar çok açık! Bir oyuncunun sadece rakibi değil kendi taraftarını, rakip taraftarı, kendi takım arkadaşını hatta top toplayıcı çocuğu bile darp etmesi kırmızı kart nedenidir. Karar yüzde yüz doğru. Fatih Terim haklı olarak uyanıklık yaptı. Olayları gördü, hakem VAR'a gitmeden Marcao'yu değiştirmeyi düşündü. Ama olmaz tabii ki... Hakem VAR davetini aldı, Marcao'nun yaptığı rezillikleri gördü ve haklı olarak oyundan attı. Marcao'nun Galatasaray'la ilişkisi bugünden tezi yok kesilmelidir. Yıllar önce Melo-Riera olayı vardı ama söz konusu olay, kapalı kapılar ardında, idman sonrası antrenman tesislerinde gerçekleşmişti. Dün geceki skandal, milyonlarca vatandaşın gözleri önünde yaşandı. Zaten ceza kurulu yakışanı yapmalıdır. En az 8 maç ceza verilmeli. Ama Burak Elmas, gerçekten Galatasaray'ın başkanı olmak istiyorsa bugün haklı nedenle Marcao'nun sözleşmesini feshetmeli. Mümkünse ilk uçakla da ülkesine postalanmalıdır. Eğer Terim ya da başkaları, "Bu oyuncu bize lazım, stoperimiz yok, şu yok, bu yok" derlerse bilin k i onlar da dün geceki çocuğa şiddet suçuna ortak olmuşlardır. Dün gece Giresun gibi şirin bir şehirde çocuğa şiddet suçu tüm unsurlarıyla gerçekleşmiştir.
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