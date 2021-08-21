Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Facundo Daniel Torres yarışı! Transfer...
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bir oyuncuda daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip de kanat bölgesine takviye yapmak isterken, Facundo Daniel Torres'i istedikleri iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Takvim'in aktardığı habere göre Uruguay basını, Penarol formasını giyen Facundo Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğunu yazdı.
Haberde, Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi. Penarol ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facundo Torres her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 7 kez Uruguay Milli Takımı'nda oynayan genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor.
İddialara göre Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torres'in transferi için devreye girmiş durumda. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 5 milyon euro olan Uruguaylı yıldız, bu sezon Penarol formasıyla 18 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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