Son dakika spor haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sırtlıyor! Avrupa maçlarında...

Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed gibi birçok önemli hücum oyuncusunun yer aldığı takımda bu 3'lünün önünde bir görüntü sergileyerek hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan Kerem, gelecek için umut verdi.