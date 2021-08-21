22 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtlıyor! Avrupa maçlarında...

Galatasaray sezon başından bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile, Avrupa Ligi'nde ise St. Johnstone ve Randers'la karşı karşıya geldi. 5 maçta 8 gol atan sarı-kırmızılıların skor yükünü ise genç yıldız Kerem Aktürkoğlu çekti. 22 yaşındaki oyuncu takımı adına 2 gol, 3 asistle katkı verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sırtlıyor! Avrupa maçlarında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Galatasaray , önceki akşam UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers'la deplasmanda oynadığı ilk tur maçından 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Gelecek hafta perşembe günü İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde zafer için umutlarını koruyan Aslan'da, Kerem Aktürkoğlu attığı golle takımın beraberlikle sahadan ayrılmasında yardımcı oldu.

Son dakika spor haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sırtlıyor! Avrupa maçlarında...

Giresunspor'la deplasmanda oynanan Süper Lig mücadelesinde takım arkadaşı Marcao'nun maç içerisinde saldırısına uğramasının ardından sadece bir kaç gün sonra Avrupa arenasına çıkıp golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, bu duruşuyla büyük alkış aldı.

Son dakika spor haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sırtlıyor! Avrupa maçlarında...

TARAFTARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Fanatik'in haberine göre; Randers karşısında önceki akşam attığı golle bu sezon Avrupa arenasında 2 gol ve 3 asiste ulaşan yetenekli futbolcu, bu alanda takımın yıldızlarını solladı.

Son dakika spor haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sırtlıyor! Avrupa maçlarında...

Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed gibi birçok önemli hücum oyuncusunun yer aldığı takımda bu 3'lünün önünde bir görüntü sergileyerek hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan Kerem, gelecek için umut verdi.

Son dakika spor haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sırtlıyor! Avrupa maçlarında...

RANDERS'I BOŞ GEÇMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV'ye 2 maçta iki gol atan Aslan, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kapıştığı İskoçya kulübü St.Johnstone filelerini de çifte mücadelede 5 kez sarsmıştı.

Son dakika spor haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sırtlıyor! Avrupa maçlarında...

Son olarak önceki akşam Randers kalesini de 1 kez havalandıran Cim Bom, Avrupa arenasında 5 maçın sonunda 8 gole ulaştı. Kerem Aktürkoğlu, 2 gol ve 3 asistle bu alanda Sarı-Kırmızılılar'ın en başarılı futbolcusu olmayı başardı.

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