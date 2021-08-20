20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Randers Galatasaray maçında Mbaye Diagne süre almadı!

Randers maçında Diagne süre almadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Galatasaray ilk maç sonucunda Randers'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, rotasyona gitti ve 4 maçta 3 gol atan Mbaye Diagne'yi sahaya sürmedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cimbom'da oynadığı son 4 karşılaşmada 3 defa fileleri sarsan Mbaye Diagne'nin Randers'e karşı 11 başlaması bekleniyordu. Ancak Fatih Terim onu rotasyona soktu. Yerine Mostafa Mohamed'i sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı maçtaki 5 değişiklik hakkını da kullanırken Senegalli yıldızı oyuna sokmadı.

Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! haberin devamı

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