Galatasaray Randers maçı öncesinde Sacha Boey'den transfer itirafı! "Celtic beni istedi ama..."

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılıların yeni transfer Sacha Boey maç öncesinde açıklamalarda bulundu ve "Celtic beni transfer etmek istedi ancak Galatasaray daha büyük bir takım ve ben de daha büyük bir takım olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Galatasaray deplasmanda Randers ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Rövanş maçı öncesinde sarı-kırmızılıların yeni transferi Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

Boey'in açıklamalarından satır başları:

Oynadığım tüm maçlar iyi geçti, takım olarak iyi sonuçlar aldık. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarımın desteğiyle alışma süreci kolay geçti.

Kendimi geliştirmek için buraya geldim, bunun için gerekli çalışmaları yapacağım.

"CELTIC BENİ İSTEDİ"

Celtic beni transfer etmek istedi ancak Galatasaray daha büyük bir takım ve ben de daha büyük bir takım olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim.

Galatasaray'a gelmeden önce bir ya da iki futbolcuyu biliyordum. Daha sonra aramıza yeni futbolcular da katıldı. Galatasaray'ın ana hedefi birinci sıraya çıkmak ve biz de bu hedef doğrultusunda çalışacağız.

Ofansif olarak takıma yardım etmeyi çok seviyorum. Asist yapmayı çok seviyorum. İdolüm Hakimi ve Marcelo. Galatasaray'a gelme amacım Avrupa'da sahnesinde yer almak. Bu yüzden Galatasaray'a geldim.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ