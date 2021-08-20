Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Özdemir'dan Marcao ve TFF açıklaması

Galatasaray Başkan yardımcısı Rezan Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Marcao'ya verilen cezayı alt sınırdan uzaklaştırıp pazarlık malzemesi yapıyorlar. Galatasaray asla baskıya boyun eğmez. Galatasaray dik duruşundan taviz vermeyecektir. Burada ne adil olan ne adil görünen kurullar var. Bu kurullar, statü değişikliğiyle kadük haline gelmiştir. Tahkim, Disiplin ve UÇK derhal istifa ederlerse çok iyi olur." dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Başkan yardımcısı Rezan Özdemir, kulüp kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



İŞTE O SÖZLER;



"Verilen ceza, Oğulcan süreciyle birebir ilintili. Önceki yönetim döneminde bir transfer süreci yaşandı. Biz Hukuk Birimi'ne sözleşmenin feshiyle ilgili bir görüş alıp alınmadığıyla ilgili bilgi istedik. Hukuk Birimi'nden bilgi alınmamış. Oyuncunun avukatı fesih sürecini yönetmiş. Bize yazılı bir cevap verildi. Düğme yanlış iliklenmeye başlanmış. UÇK'nın Oğulcan'a verdiği ceza kabul edilmez. Altı maç mahrum kalmış oyuncusundan bütün bir sezon artı bonservis artı menajerlik ücretini veriyorsunuz. Tam bir hukuk garabeti. Galatasaray, Tahkim'e itiraz etmiş. 1 milyon 200 bin euro aynı kaldı, 562 bin TL aynı kaldı, 6 maç 3 maça indi. Tahkim'in kararları yargıya kapalı ama sözleşmesel durumlar yargıya açık. Biz de İstinaf Mahkemesi'ne başvurduk."



"ALTLI ÜSTLÜ ÇALIŞIYORLAR"



"UEFA'ya başvurduk; UEFA, Oğulcan konusunda çekişmeli bir alacak var dedi. Transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili TFF'ye başvurduk. Reddetti. Tahkim'e başvurduk. Oğulcan konusunda kesinleşmiş bir alacak yok. Dava aleyhimize olursa biz bu parayı öderiz. Tahkim Kurulu, 40 gün önce henüz bu çekişmeli bir alacaktır, hukuki süreçtir dedi ve transfer yasağını kaldırdı. Böylece transfer yasağı kaldırdı. Bölge İdari Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşındı. Süreç devam ediyor. TFF, Oğulcan'a lisans vermedi. TFF'ye başvurduk. 3 hafta cevap vermediler. 3 hafta boyunca 10'larca kez aradım. Reddetseler hemen Tahkim'e başvuracağız. Oyuncumuzu Avrupa listesine de yazamadık. Tam bu aşamada genel kurul yaşandı. Galatasaray orada öncü oldu."



"Biz TFF Hukuk Kurullarının değişmesi için irade ortaya koydu. Kulüpler Birliği katkılarıyla sonuç ortaya çıktı. TFF Yönetim Kurulu reddetti, Tahkim'e gittik. Müspet sonuç bekledik. Çünkü, aynı hukuki durum aynı konu. Olumlu cevap vermişlerdir. Tahkim'in sitesinde oy çokluğuyla reddettiler, sonra bize yazılı olarak oy birliği dendi. Biz basın toplantısında Tahkim'le ilgili mücadele edeceğiz, istifa talep ettik. Bazı kanallar o an yayını kesti. Sonra telefon geldi TFF'den. İki üye bu karara muhalifmiş. TFF Tahkim, Disiplin ve UÇK'nın saygınlığı ve güvenilirliği tartışmalıdır. Geceden sabaha 3 kez muhalifler değişiyor. Marcao kararının da Disiplin Sevki'ni yapanlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda hiyerarşik olarak altlı üstlü çalışıyorlar. Biz bir adalet haykırışı yapmak istiyoruz."

"ALT SINIRDAN VERMEDİLER"

"Karşı taraf vekili bize gönderdi. Sayın Başkan söyledi. Marcao'yla ilgili karar, maç sırasında açıklandı. Alt sınırdan vermediler. Disiplin Yönetmeliği gereği savunmasını alacağız ve ceza vereceğiz. Saat 5'e kadar sözleşme imzalanmasına anlam veremedik. Ceza açıklanınca, bunun manidar olduğu ortaya çıktı. Hukuksuz talepleri kabul etseydik, Marcao daha düşük ceza alacaktı. Biz Galatasaray'ın yarınlarını, menfaatlerini düşündük.



Galatasaray bu davayı tüm gücüyle, takip edecektir. Sayın Nihat Özdemir yönetimindeki TFF'ye bir mesaj vermek istiyorum. Biz iyi niyetle sorunlarımızı çözmek istediğimizi söyledik. Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana sorarsanız bu bir suç örgütü.



Bizden bir haraç istiyorlar. Oyuncunun bonservisinden daha yüksek bir haraçtır. Kaynak aktarmaktır. Disiplin ve Tahkim, bu haracı Galatasaray'a baskıyla ödetmeye çalışıyorlar. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz."



"MARCAO KENDİSİ BAŞVURACAK"

"Biz Marcao ile ilgili başvurmayacağız. Taraf olan Marcao olduğu için o başvuracak. Bizim için bunda bir beis yok.

Marcao'ya verilen cezayı alt sınırdan uzaklaştırıp pazarlık malzemesi yapıyorlar. Galatasaray asla baskıya boyun eğmez. Galatasaray dik duruşundan taviz vermeyecektir. Burada ne adil olan ne adil görünen kurullar var. Galatasaray'ın genel kuruldaki duruşu sayesinde bu kurulların yapısı tamamen değişti. Artık genel kurul 4 yıllığına seçecek bu kurulları. Bu arkadaşlar, anladığımız kadarıyla 10 ay içinde gidecekleri ve bir daha seçilme ihtimalleri olmadığı için Galatasaray'a giderayak bir operasyon çekiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."

"İSTİFA ETSİNLER"

"Bu kurullar, statü değişikliğiyle kadük haline gelmiştir. Tahkim, Disiplin ve UÇK derhal istifa ederlerse çok iyi olur."

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