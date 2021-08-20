20 Ağustos 2021, Cuma
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Geçen sezon oynadığı 16 Süper Lig maçında 8 gol atan ve Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de attığı galibiyet golüyle taraftarların gönlünde taht kuran Mısırlı golcü, bu sezon ise beklentilerin ötesinde kötü bir performansla oynuyor.
Sezon başı planlamasında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'nun önünde santrfor olarak düşünülen Mostafa Mohamed, bu sezon oynadığı 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında vasatı aşamadı. Takımla bağlantısı kopuk olan ve zaman zaman oyundan düşen Mohamed, gol sayısının düşmesiyle doğru orantılı olarak çok az pozisyona girebiliyor. Girdiği pozisyonlar da 'bitirici' performans gösteremeyen 23 yaşındaki Mısırlı, şaşkınlık yaratıyor.
Ligde oynanan Giresunspor maçında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao ile oynanmasına karşılık süre bulamayan Mostafa Mohamed, Randers karşısında da 76 dakikalık etkisiz performansının ardından yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed kayıpları oynuyor!
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, geçen sezon oynadığı her 2 maçtan birinde gol atarken bu sezon 5 maçta fileleri havalandıramadı. 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon gösterdiği performansı mumla aratıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın 2021 Ocak transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, geçen sezon gösterdiği performansı mumla aratıyor.
Geçen sezon oynadığı 16 Süper Lig maçında 8 gol atan ve Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de attığı galibiyet golüyle taraftarların gönlünde taht kuran Mısırlı golcü, bu sezon ise beklentilerin ötesinde kötü bir performansla oynuyor.
Sezon başı planlamasında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'nun önünde santrfor olarak düşünülen Mostafa Mohamed, bu sezon oynadığı 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında vasatı aşamadı. Takımla bağlantısı kopuk olan ve zaman zaman oyundan düşen Mohamed, gol sayısının düşmesiyle doğru orantılı olarak çok az pozisyona girebiliyor. Girdiği pozisyonlar da 'bitirici' performans gösteremeyen 23 yaşındaki Mısırlı, şaşkınlık yaratıyor.
Ligde oynanan Giresunspor maçında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao ile oynanmasına karşılık süre bulamayan Mostafa Mohamed, Randers karşısında da 76 dakikalık etkisiz performansının ardından yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.
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