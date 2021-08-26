Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Marcao'ya İtalya'dan talip!
Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sebebiyle tepki çeken Marcao'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı stopere İtalya Serie A ekiplerinden Napoli talip oldu. İşte yıldız oyuncu için istenen rakam... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Kerem Aktürkoğlu'na attığı kafa ve yumruk sonrasında büyük tepki alan Marcao için Galatasaray'da tablo netleşmeye başladı.
İlk olarak Giresunspor maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür dileyen Marcao, Galatasaray taraftarlarından da affını istedi.
TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI
Yaşanan bu olayların üzerine Brezilyalı savunma oyuncusunun satılması gündeme gelirken Galatasaray'a yönetimine teklifler gelmeye başladı.
NAPOLI TALİP
Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırması nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı.
Çizme devi Napoli, Brezilyalı stoper için 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro istediği, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası