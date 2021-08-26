26 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Marcao'ya İtalya'dan talip!

Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sebebiyle tepki çeken Marcao'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı stopere İtalya Serie A ekiplerinden Napoli talip oldu. İşte yıldız oyuncu için istenen rakam... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Marcao’ya İtalya’dan talip!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Kerem Aktürkoğlu'na attığı kafa ve yumruk sonrasında büyük tepki alan Marcao için Galatasaray'da tablo netleşmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Marcao’ya İtalya’dan talip!

Kerem'in 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bu olayın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao'nun cezası PFDK tarafından kesildi. Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Marcao’ya İtalya’dan talip!

İlk olarak Giresunspor maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür dileyen Marcao, Galatasaray taraftarlarından da affını istedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Marcao’ya İtalya’dan talip!

TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Yaşanan bu olayların üzerine Brezilyalı savunma oyuncusunun satılması gündeme gelirken Galatasaray'a yönetimine teklifler gelmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Marcao’ya İtalya’dan talip!

NAPOLI TALİP

Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırması nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Marcao’ya İtalya’dan talip!

Çizme devi Napoli, Brezilyalı stoper için 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro istediği, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

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