Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Randers maçı kadrosu açıklandı! Marcao listeye alınmadı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kozlarını paylaşacağı Randers maçının kamp kadrosu açıklandı. Süper Lig'deki Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Randers takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kulüp, bu mücadele öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Kafilede, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruğun ardından kırmızı kart gören Brezilyalı defans oyuncusu Marcao yer almadı. Ayrıca eski takımlarında Avrupa Ligi ön elemesinde oynadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek olan Alexandru Cicaldau ile Victor Nelsson da kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.
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