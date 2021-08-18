Son dakika spor haberi: Galatasaray Randers maçı için Danimarka'ya gitti!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kozlarını paylaşacağı Randers maçı için Danimarka'ya gitti. Sarı kırmızılılarda, Marcao kamp kadrosunda yer almadı. Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau da statü nedeniyle listede yer almadı. İşte görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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