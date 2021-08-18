Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun tapusunu almak istiyor. Sarı-kırmızılılar genç yıldız için Brentford'a yaptığı teklifi revize edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılar, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu için ısrarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istediği 21 yaşındaki forvet için yeni teklif yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde 5 milyon euro'ya kadar çıkan sarı-kırmızılı yönetim, Brentford'un 7-8 milyon euro ısrarını henüz kıramadı. Pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken; Halil'in de G.Saray forması giymeyi çok istediği kaydedildi.

Arsenal karşısındaki ilk Premier Lig maçında oyuna giremeyen genç forvet, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 12 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı. Halil'in 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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