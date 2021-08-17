Galatasaraylı Marcao'dan olay sonrası ilk açıklama! Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etse de, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atması maçın önüne geçmişti. Yaşanan olay sonrası Brezilyalı stoperden ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Marcao, "O anki öfkeme yenik düştüm. Kerem ve ailesinden çok özür diliyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bu maçta Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atması maçın önüne geçerken, olay sonrası Brezilyalı stoperden ilk açıklama geldi.
İşte Brezilyalı stoperin o sözleri:
Maçta yaşanan talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Çünkü bu kulübü çok yakından tanıyorum.
Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamamak, idari ve maddi cezalardan çok, bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor.
Ben, Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor bir durumda gençtim. Eğer beni sahaya koyup, bana emek vermeseydiniz, kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak canımı acıtıyor.
Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum.
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