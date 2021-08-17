Son dakika spor haberi: Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'nun cezası belli oluyor
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor ile Galatasaray maçında yaşanan Marcao - Kerem krizinin yankıları sürüyor. Brezilyalı savunmacı, karşılaşmanın 62. dakikasında, genç futbolcuya yumruklu saldırıda bulunmuş ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, "Dün başkanımız Burak Elmas ile Fatih hoca bir durum değerlendirmesi yaptı. Ben de oradaydım. Bir idari karar gerekiyor. Teknik heyet konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir cezai yaptırım olacak. Teknik heyet 1-2 saat içinde olayla ilgili bir rapor verecek. Ardından aramızda toplanıp kararı verip kamuoyuna duyuracağız" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklaması sonrası yaşananları aktardı ve cezai işlem uygulanacağını açıkladı.
İşte o sözler;
"Dün başkanımız Burak Elmas ile Fatih hoca bir durum değerlendirmesi yaptı. Ben de oradaydım. Kabul edilebilecek bir şey değil. Burada mağdur olan Kerem'dir. Bir idari karar gerekiyor.
Teknik heyet konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir cezai yaptırım olacak. Teknik heyet 1-2 saat içinde olayla ilgili bir rapor verecek. Ardından aramızda toplanıp kararı verip kamuoyuna duyuracağız."
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