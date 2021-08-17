19 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes Molde'ye transfer oldu!
Norveç'in Molde takımı, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'i kadrosuna kattığını açıkladı. 29 yaşındaki sağ bek 2016 yılında Molde'den sarı kırmızılılara transfer olmuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona eren Martin Linnes, eski takımı Molde'ye döndü. Norveç ekibi transferi resmen duyurdu.
Martin Linnes, 2016 yılının devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu.
Norveç ekibi transferi bu videoyla duyurdu:
Han er tilbake! 😍 pic.twitter.com/6pxL44yiEx— Molde Fotballklubb (@Molde_FK) August 17, 2021
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