19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes Molde'ye transfer oldu!

G.Saray’dan ayrılmıştı! Yeni adresi belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Norveç'in Molde takımı, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'i kadrosuna kattığını açıkladı. 29 yaşındaki sağ bek 2016 yılında Molde'den sarı kırmızılılara transfer olmuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona eren Martin Linnes, eski takımı Molde'ye döndü. Norveç ekibi transferi resmen duyurdu.

Martin Linnes, 2016 yılının devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Norveç ekibi transferi bu videoyla duyurdu:

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