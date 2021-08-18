Galatasaray'dan Martin Linnes için veda paylaşımı!
Galatasaray'da 5.5 sezon forma giyen ve mukavelesinin sona ermesinin ardından sözleşme yenilenmeyen Martin Linnes'e, sarı-kırmızılı kulüpten veda paylaşımı geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan ayrılarak ülkesinin ekiplerinden Molde'ye transfer olan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Galatasaray'dan bir veda paylaşımı geldi. Yapılan paylaşımda "Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz! 🙏🏻" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım...
🇳🇴 Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz! 🙏🏻 pic.twitter.com/sFVus49Imh— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2021
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