19 Ağustos 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul'daki o süreç...

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 ile geçti. Ancak geceye Marcao ile Kerem Aktürkoğlu kavgası damga vurdu. Peki yaşanan kavga sonrası neler yaşandı? İşte madde madde uçakta ve İstanbul'daki o süreç... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul’daki o süreç...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atarak oyundan atılması futbol gündemini salladı. İşte Sabah'ın haberine göre madde madde yaşananlar.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul’daki o süreç...

1) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray kafilesinden ayrı olarak evine gitti. Marcao'yu İstanbul'a özel araç karşıladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul’daki o süreç...

2) Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nın VİP alanında 5 dk görüştü. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul’daki o süreç...

3) Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. Özellikle kaptanlardan Arda Turan, Kerem'e yapılanlara çok sinirlendi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul’daki o süreç...

4) Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Hem golleri atan oyuncular hem de takımın diğer oyuncuları çok keyifsizdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş ve Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta oyuncuların arasında dolaşarak nabzı ölçtü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul’daki o süreç...

5) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na hem kafa atan hem de yumruklar sallayan Marcao'nun Randers kafilesinde yer almaması bekleniyor. Fatih Terim, Brezilyalı oyuncuyu Danimarka'ya getirmeyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul’daki o süreç...

6) Marcao konusunda son kararı Fatih Terim verecek! Fatih Terim'in dün akşamki olay anlarını yeniden izlemesi bekleniyor. Terim, TFF'nin kararını beklemeden bir karar alacak.

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