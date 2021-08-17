Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao Kerem kavgasının ardından neler yaşandı? İşte uçaktaki ve İstanbul'daki o süreç...
Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 ile geçti. Ancak geceye Marcao ile Kerem Aktürkoğlu kavgası damga vurdu. Peki yaşanan kavga sonrası neler yaşandı? İşte madde madde uçakta ve İstanbul'daki o süreç... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atarak oyundan atılması futbol gündemini salladı. İşte Sabah'ın haberine göre madde madde yaşananlar.
1) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray kafilesinden ayrı olarak evine gitti. Marcao'yu İstanbul'a özel araç karşıladı.
2) Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nın VİP alanında 5 dk görüştü. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak.
3) Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. Özellikle kaptanlardan Arda Turan, Kerem'e yapılanlara çok sinirlendi.
4) Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Hem golleri atan oyuncular hem de takımın diğer oyuncuları çok keyifsizdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş ve Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta oyuncuların arasında dolaşarak nabzı ölçtü.
5) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na hem kafa atan hem de yumruklar sallayan Marcao'nun Randers kafilesinde yer almaması bekleniyor. Fatih Terim, Brezilyalı oyuncuyu Danimarka'ya getirmeyecek.
6) Marcao konusunda son kararı Fatih Terim verecek! Fatih Terim'in dün akşamki olay anlarını yeniden izlemesi bekleniyor. Terim, TFF'nin kararını beklemeden bir karar alacak.
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