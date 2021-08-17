Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la karşılaşan Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olay maça damgasını vurmuştu.

Bir pozisyon sonrası Kerem'in kendisine 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Marcao, takım arkadaşına önce kafa, sonra da yumruk darbeleri savurmuştu. Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Brezilyalı stoper PFDK'lık oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao Teixeira, GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na 'saldırısı' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk şöyle:

12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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