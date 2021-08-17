19 Ağustos 2021, Perşembe
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Eski Galatasaraylı Martin Linnes veda etti! Molde ile anlaşmıştı
Galatasaray'da 5.5 yıl top koşturan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erdikten sonra yeni mukavele imzalanmayan Martin Linnes, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Norveçli sağ bek, "Galatasaray'a, Türkiye'ye ve Türk insanına veda etmek benim için zor. Her zaman minnettar olacağım." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a 2016 yılının devre arasında imza atan Martin Linnes, sarı-kırmızılılarda 5.5 yıl forma giydikten sonra eski takımı Molde'ye geri döndü.
Norveçli sağ bek, sosyal medya hesabından G.Saray'a veda mesajı yayınladı.
29 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a, Türkiye'ye ve Türk insanına veda etmek benim için zor. 5,5 yıldır rüyayı yaşıyorum, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadım. Her şeyimi verdim, umarım herkese saygıyla davranabilmişimdir. Her zaman minnettar olacağım." dedi.
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