Mostafa Mohammed ve menajerleri, satış listesindeki Diagne'yi (her ne kadar gol atmasına rağmen) sahada görünce ne hissetmiştir acaba? Mısırlı'nın menajerleri ocak ayında "fırsat transferi" mottosuyla Avrupa'dan, hatta belki Türkiye'den bazı kulüplerle temasa geçerse şaşırmam. Dolayısıyla, Diagne'nin takımda kalması belki de bir zorunluluk olarak gündeme gelebilir.