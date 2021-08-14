14 Ağustos 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da Mbaye Diagne Giresunspor maçında ilk 11'de olacak | Son dakika spor haberleri

Terim’den flaş Diagne kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Galatasaray'da St. Johnstone maçında attığı gol kadar sergilediği futbolla da tam not alan Mbaye Diagne'nin Süper Lig'in ilk maçı olan Giresunspor karşsısında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte teknik heyet ve takım arkadaşlarının Diagne yorumu... (GS spor haberleri)

Mostafa Mohamed'in formsuz girdiği sezonda Galatasaray'ın kurtarıcısı Mbaye Diagne oldu. Sabah'ın haberine göre Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen 29 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone maçında golünü attı ve performansıyla sınıfı geçti. Senegalli golcü ligdeki Giresun deplasmanında da sahada olacak ve Mohamed kulübede oturacak. Diagne'nin Florya'daki idman performansının çok iyi olduğu ve Terim'in kendisi hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirdiği öğrenildi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş. West Bromwich'ten döndüğünden beri Florya'da daha çok çalışan, daha disiplinli ve motive bir Diagne var" yorumlarını yapıyor. İtalya'dan Cagliari'nin listesinde olan 29 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifler değerlendiremeye alınacak ve son kararı Fatih Terim verecek.
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