Erman Toroğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya sert eleştiri!
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0'la geçse de, maçta Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması maçın önüne geçti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da bu olayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Dört büyük takımı da seyrettim.
Türkiye şartlarında Beşiktaş'la Trabzonspor bence sınıfı geçtiler. İyi hazırlanmışlar, bir şekilleri var. Daha da önemlisi seyir zevki veriyorlar. Hem kendileri oynadıkları futboldan keyif alıyorlar hem seyredenleri.
Fenerbahçe henüz emekliyor.
Nasıl olacakları 5., 6. haftadan sonra belli olur. Galatasaray iyi işler de yapıyor, kötü işler de. Ama haftanın en çirkin ve rezalet görüntüsünü Galatasaraylı Marcao verdi.
Gencecik çocuğa yaptığı hareketler resmen ahlaksızcaydı. Tabii bunun sorumlusu yalnız Marcao değil. Sen; yani Fatih Terim… Galatasaray'ın Ümit Milli Takım'la yaptığı özel maçta aynı haltları yapan Marcao'yu kamuoyundan kaçırırsan, o maçın hakemi kimse, o da görmezden gelirse dün geceki olay da zaten olur.
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Sarı-kırmızılılarda eğer Feghouli istediği yerde oynatılır, arkadaşları da ona yardım ederse Galatasaray iş yapar. Feghouli, Galatasaray'dan aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Ama diyorlar ki "Çok para alıyormuş". Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda Feghouli'nin büyük payı var. Yani Feghouli aldığı parayı çıkartmış durumda.
Galatasaray Falcao'ya baksın.
Penaltı kurtarılmaz, kaçırılır.
Diagne kadar kötü penaltı atan bir futbolcuyu az gördüm. Ama o da akıllanmadı habire topun başına geçiyor atmak için. Ama aynı Diagne santrforda Galatasaray'a başarılı oluyor, faydalı işler yapıyor.
4 maçın hakemleri arasında bir tek Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'ı beğendim. Giresun zemini hariç seyrettiğim statların hiçbirinin zeminini de beğenmedim. O statlara sahip olan kulüpler ayıp ediyorlar.
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