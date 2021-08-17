Kerem'i bu denli ağır darp edilmesine rağmen soğukkanlı kalışından ve profesyonelce davranışından ötürü tebrik ediyorum. Galatasaraylı bir sporcu, her ne koşulda olursa olsun kendi takım arkadaşına, -hem demüsabaka esnasında SAL DI RA MAZ! Açık konuşayım bu dehşet verici kavgayı ayıran iki kişinin, sıklıkla kiralan Diagne ve ilk maçına çıkan Cicaldau olması da ayrıca dikkatimi çekti. Konunun takım içindeki daha büyük bir gruplaşmaya dair olma olasılığı da Terim ve yönetim tarafından göz ardı edilmemeli. Maçlar kazanılır ya da kaybedilir ama Galatasaray'ı Galatasaray yapan şeyler, galibiyetler, puanlar değil, değerleridir. Marcao; umarım şu an utancından yerin dibine girmişsindir. Keza herkesin, özellikle de çocuklarıyla maç izleyen tüm ebeveynlerin tüm keyfine kan doğradın.

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