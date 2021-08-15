Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir gösterdiği düşük performans nedeniyle isteneni veremeyen Mostafa Mohamed ile bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Mısırlı golcüden bir an önce kendisini toparlamasını istedi. (GS spor haberi)

Galatasaray kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan ancak daha sonra performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları şaşırtan Mostafa Mohamed'in kötü gidişine Fatih Terim bizzat el koydu.

Özel hayatında yaşadığı önemli sorunlardan dolayı performansı oldukça düşen Mısırlı forvet ile görüşen Terim, Mohamed'den kendisini bir an önce toparlamasını istedi.

Kendisine olan güvenini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Sana olan, yeteneklerine olan inancımı biliyorsun. Her insanın hayatında zor dönemler olabilir ve bizim her zaman senin yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bu takımın sana ihtiyacı var ve en kısa sürede eski Mohamed'i sahada görmek istiyoruz." dedi.

Giresunspor karşısında da maça yedek kulübesinde başlayacak olan Mostafa Mohamed, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 4 maça çıktı ve henüz golle tanışamadı.

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