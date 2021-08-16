Süper Lig'in ilk haftasının son gününde Galatasaray, ligin yeni takımlarından Giresunspor'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak olan maç öncesi VAR ve AVAR hakemleri açıklandı. Buna göre VAR odasında Mete Kalkavan ve yardımcısı Mert Güzenge görev yapacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in açılış haftasının son gününde Galatasaray, ligin yeni ekibi Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Saat 21.45'te başlayacak olan maç öncesi VAR ve AVAR da belli oldu.

Buna göre VAR odasında Mete Kalkavan ve yardımcısı Mert Güzenge görev alacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ