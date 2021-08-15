17 Ağustos 2021, Salı

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Genç milli kürekçiler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak paylaşım

F.Bahçe ve G.Saray’dan milli kürekçiler için ortak paylaşım
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular, gümüş madalya kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda ikinci olan ve kulüplerinin bünyesinde yer alan sporcular için ortak bir paylaşım yaptı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Enver Erman, Serkan Erkal, Kaan Yılmaz Aydın, Ali Ardıl İlgün ve Ege Büyükçetin'den oluşan JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) ekibi, 6.21.53'lük derecesiyle Fransa, ABD, Almanya ve Rusya gibi ülkelerin takımlarını geride bırakarak dünya ikincisi oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda ikinci olan ve kulüplerinin bünyesinde yer alan sporcular için ortak bir paylaşım yaptı.

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