Genç milli kürekçiler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak paylaşım
Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular, gümüş madalya kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda ikinci olan ve kulüplerinin bünyesinde yer alan sporcular için ortak bir paylaşım yaptı.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Enver Erman, Serkan Erkal, Kaan Yılmaz Aydın, Ali Ardıl İlgün ve Ege Büyükçetin'den oluşan JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) ekibi, 6.21.53'lük derecesiyle Fransa, ABD, Almanya ve Rusya gibi ülkelerin takımlarını geride bırakarak dünya ikincisi oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda ikinci olan ve kulüplerinin bünyesinde yer alan sporcular için ortak bir paylaşım yaptı.
Kürekçilerimiz Ali İlgün, Kaan Aydın, Ege Büyükçetin ile @GalatasaraySK sporcuları Evren Erman, Serkan Erkal'dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili ekibimiz, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2.'si oldu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 15, 2021
🇹🇷Ortak güçle zafere ulaşan sporcularımızı kutluyoruz👏 pic.twitter.com/SVMwC5w5c5
Kürekçilerimiz Evren Erman ve Serkan Erkal ile @Fenerbahce sporcuları Kaan Aydın, Ali A. İlgün ve Ege Büyükçetin'den oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili ekibimiz, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2.'si oldu.👏— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2021
🇹🇷 Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/KjPs9maePn
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